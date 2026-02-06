В Одесі вибухнув автомобіль, одна людина загинула – поліція

В Одесі правоохоронці розслідують вибух автомобіля в Київському районі міста, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

"Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.

Зазначається, що правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.