Інтерфакс-Україна
Події
12:33 06.02.2026

В Одесі вибухнув автомобіль, одна людина загинула – поліція

1 хв читати

В Одесі правоохоронці розслідують вибух автомобіля в Київському районі міста, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

"Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції.

Зазначається, що правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин.

 

Теги: #одеса #поліція #вибух #авто

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:02 06.02.2026
На автотранспортному підприємстві на Львівщині стався вибух: троє постраждалих - поліція

На автотранспортному підприємстві на Львівщині стався вибух: троє постраждалих - поліція

16:28 06.02.2026
Понад 30 осіб загинули внаслідок вибуху в шиїтській мечеті в столиці Пакистану

Понад 30 осіб загинули внаслідок вибуху в шиїтській мечеті в столиці Пакистану

13:09 06.02.2026
СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одеси як теракт

СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одеси як теракт

09:26 06.02.2026
Попит на імпортовані вживані легкові авто у січні зріс на 22%, частка електрокарів скоротилась на 9,5 в.п. – "Укравтопром"

Попит на імпортовані вживані легкові авто у січні зріс на 22%, частка електрокарів скоротилась на 9,5 в.п. – "Укравтопром"

08:42 06.02.2026
У результаті вибуху автомобіля в Одесі загинув 21-річний чоловік - поліція

У результаті вибуху автомобіля в Одесі загинув 21-річний чоловік - поліція

19:16 05.02.2026
В Одесі cпівробітника ТЦК при виконанні обов'язків поранили ножем

В Одесі cпівробітника ТЦК при виконанні обов'язків поранили ножем

10:18 04.02.2026
Кількість постраждалих через ворожу атаку по Одесі зросла до п'яти осіб

Кількість постраждалих через ворожу атаку по Одесі зросла до п'яти осіб

20:48 03.02.2026
Начальник Черкаської поліції тимчасово припиняє виконання службових обов'язків під час розслідування обставин загибелі поліцейських

Начальник Черкаської поліції тимчасово припиняє виконання службових обов'язків під час розслідування обставин загибелі поліцейських

18:26 02.02.2026
Ритмічність роботи портів Великої Одеси відновлюється, незважаючи на січневі обстріли та негоду – брокери

Ритмічність роботи портів Великої Одеси відновлюється, незважаючи на січневі обстріли та негоду – брокери

12:00 01.02.2026
У Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП

У Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА