12:30 06.02.2026

У Купʼянську залишаються диверсійні групи противника чисельністю 40–50 осіб; обстановка в районі Сіверська стабілізована - Сирський

У Купʼянську залишаються диверсійні групи противника чисельністю 40–50 осіб; обстановка в районі Сіверська стабілізована, водночас найбільш інтенсивні бойові дії тривають у районі Покровська, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Про це він розповів під час зустрічі із журналістами у четвер.

Головком зазначив, що основні зусилля противник зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. Також відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в напрямку Костянтинівки. Активні бойові дії тривають і на Лиманському напрямку. Інтенсивність бойових дій, зокрема, залежить і від погодних умов.

"На Куп’янському напрямку ситуація без змін. Незважаючи на чергові заяви керівництва збройних сил рф про нібито взяття Куп’янська під контроль, реальний стан справ не змінився. У місті залишаються диверсійні групи противника чисельністю 40–50 осіб", - сказав головком.

За його словами, Силами оборони України проводяться контрдиверсійні заходи, і противник зазнає постійних втрат. Однак ситуацію ускладнює активне застосування ворогом безпілотників на оптоволоконному управлінні на дистанціях 30 км і більше.

На Північно-Слобожанському (Харківському) напрямку бойові дії тривають у районі Вовчанська.

"Противник намагається прорвати оборону, однак завдяки грамотно побудованим бойовим порядкам і перебудові системи вогневого ураження суттєвих успіхів не досяг", - сказав Сирський.

Ситуація та положення військ залишаються стабільними, ворог зазнає втрат, додав він.

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що українські підрозділи також здійснюють активні дії, що створює передумови для стабілізації обстановки.

На Оріхівському напрямку інтенсивність бойових дій низька, а на Херсонському напрямку ситуація також без істотних змін.

"Частину сил і засобів російське командування перекинуло на інші напрямки", - додав Сирський.

Теги: #купянськ #війна #сирський

