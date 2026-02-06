Фонд Порошенка та київська "Євросолідарність" передають містянам ще 700 газових пальників

Фонд Порошенка та депутати Київради з фракції "Європейська солідарність" передають мешканцям столиці 700 газових пальників.

Лідер "Євросолідарності" у Facebook повідомив, що це вже друга партія обладнання, перші 300 пальників розвезли у райони столиці, які найбільш потерпають від енергетичної катастрофи, де немає ні електрики, ні газу.

"Лютий мороз, гори снігу, ожеледиця - і поруч божевільний північно-східний сусід, який не полишає власних мрій і намагається зламати українців холодом і темрявою. Київ живе в надзвичайно складних умовах. Російські удари знищили частину генерації, що забезпечувала місто теплом. У домівках холодно, люди змушені виживати без світла й нормального обігріву. Саме тому наша київська команда "Європейської солідарності" разом з Фондом Порошенка підготували вже другу партію газових пальників", – написав Порошенко.

"Перша партія миттєво розійшлася серед киян, які не мають газових плит у будинках. Газовий пальник - це можливість зігріти руки, розігріти їжу, нагріти воду. І це підтримка не лише для киян, а й для рятувальників, електриків, енергетиків та комунальників, які працюють на межі людських можливостей, ліквідовуючи наслідки обстрілів у -20, без відпочинку й тепла. У такі дні особливо важливо триматися разом", – наголосив він.

"Ця люта зима стала найсуворішою з часів Майдану, справжнім випробуванням для кожного з нас. Підступні ворожі обстріли і тривалі відключення світла, тепла і води змусили столицю жити у постійному стресі", – повідомив голова фракції "ЄС" у Київраді Володимир Прокопів.

"І тому наша команда разом із Фондом Порошенка продовжує надавати підтримку тим, кому це необхідно", – сказала депутатка Дінара Габібуллаєва.

Депутат Тарас Криворучко зазначив, що газові пальники виявилися корисними і для комунальних служб, які без вихідних ліквідовують наслідки ворожих атак, тому частину обладнання передадуть ремонтним підрозділам.

Депутатка Людмила Ковалевська додала, що "для команди "Європейської солідарності" допомагати й захищати - це не гасло. Ми завжди поруч з людьми у найважчі часи".

Як відомо, у кількох районах столиці також розгорнули мобільні пункти, де люди можуть випрати і висушити одяг, зарядити свої електронні пристрої зв’язку і випити гарячого чаю. Наразі пункти працюють у Голосіївському районі (вул. Василя Касіяна, 10), а також у Деснянському на вул. Милославська, 23 та на проспекті Червоної калини, 63.