Сирський: На окремих ділянках фронту чверть боєзіткнень становлять дії українських підрозділів у наступі

Фото: https://www.facebook.com

Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю, водночас на окремих ділянках фронту чверть боєзіткнень становлять дії українських підрозділів у наступі, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час зустрічі із журналістами у четвер.

Головком зазначив, що активна лінія фронту становить близько 1200 км. Продовжує зростати глибина бойових порядків. Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб кіл-зони та вже сягають 15–20 кілометрів.

За словами Сирського, за останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. Водночас окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська.

"Це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення", - сказав Сирський, додавши, що у середньому ворог щодоби втрачає близько 1000–1100 військовослужбовців.

Водночас, як наголосив головком, Сили оборони України також активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії.

"На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі. Їхня мета – утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. Така тактика дає результат", - заявив Сирський.

Він наголосив, що у січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів.