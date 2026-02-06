Інтерфакс-Україна
Події
12:06 06.02.2026

Сирський: На окремих ділянках фронту чверть боєзіткнень становлять дії українських підрозділів у наступі

1 хв читати
Сирський: На окремих ділянках фронту чверть боєзіткнень становлять дії українських підрозділів у наступі
Фото: https://www.facebook.com

Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю, водночас на окремих ділянках фронту чверть боєзіткнень становлять дії українських підрозділів у наступі, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час зустрічі із журналістами у четвер.

Головком зазначив, що активна лінія фронту становить близько 1200 км. Продовжує зростати глибина бойових порядків. Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб кіл-зони та вже сягають 15–20 кілометрів.

За словами Сирського, за останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. Водночас окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська.

"Це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення", - сказав Сирський, додавши, що у середньому ворог щодоби втрачає близько 1000–1100 військовослужбовців.

Водночас, як наголосив головком, Сили оборони України також активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії.

"На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі. Їхня мета – утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед. Така тактика дає результат", - заявив Сирський.

Він наголосив, що у січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів.

Теги: #війна #наступ #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 06.02.2026
Естонія внесла до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків – глава МЗС

Естонія внесла до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків – глава МЗС

20:14 06.02.2026
Основна битва за Донецьку область відбудеться за Словʼянськ і Краматорськ, прогнозують у DeepState

Основна битва за Донецьку область відбудеться за Словʼянськ і Краматорськ, прогнозують у DeepState

13:17 06.02.2026
Сирський про роботу ППО: в умовах складної погоди найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська

Сирський про роботу ППО: в умовах складної погоди найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська

13:15 06.02.2026
У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем – Сирський

У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем – Сирський

13:02 06.02.2026
У 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції - Сирський

У 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції - Сирський

12:48 06.02.2026
Триває другий етап корпусної реформи – Сирський

Триває другий етап корпусної реформи – Сирський

12:35 06.02.2026
ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації особового складу – Сирський

ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації особового складу – Сирський

12:30 06.02.2026
У Купʼянську залишаються диверсійні групи противника чисельністю 40–50 осіб; обстановка в районі Сіверська стабілізована - Сирський

У Купʼянську залишаються диверсійні групи противника чисельністю 40–50 осіб; обстановка в районі Сіверська стабілізована - Сирський

09:57 06.02.2026
Ворог окупував с. Дігтярне на південно-слобожанському напрямку та просунувся на краматорському напрямку – DeepState

Ворог окупував с. Дігтярне на південно-слобожанському напрямку та просунувся на краматорському напрямку – DeepState

01:32 06.02.2026
Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА