12:02 06.02.2026

В Москві скоїли замах на життя генерала військової розвідки Алєксєєва – ЗМІ

У Москві поранення отримав перший заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії (раніше відоме як ГРУ – ІФ-У) генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, повідомляє Bild.

"Вранці 6 лютого невідомий відкрив вогонь по чоловікові у житловому будинку на Волоколамському шосе, після чого зник. Потерпілого доставили до міської лікарні, офіційної інформації про його стан поки немає… повідомляється, що Алексєєв перебуває в реанімації. Кілер, як уточнюється, розстріляв генерал-лейтенанта в спину", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, Алєксєєв з 2011 року обіймає посаду першого заступника начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії (колишнє ГРУ). Він вважається однією з ключових фігур російської військової розвідки, за участь у військовій операції Росії в Сирії Алєксєєв був удостоєний звання Героя Російської Федерації.

За інформацією російських ЗМІ, прес-секретар Путіна Дмітрій Пєсков повідомив, що спецслужби розслідують замах на вбивство Алексєєва, про це доповідається Путіну.

"Зараз спеціальні служби роблять свою справу. Зрозуміло, доповідається главі держави. Ми бажаємо генералу спочатку вижити і одужати. Сподіваємося, що так і буде", - сказав Пєсков у п'ятницю журналістам.

Як повідомляє The Bell, він був одним з головних переговірників з Євгеном Пригожиним під час заколоту ПВК "Вагнер" влітку 2023 року і записав відеозвернення до бійців із закликом "одуматися". За даними The Insider, Алексєєв відігравав активну роль в організації першої фази війни в Україні і курирував створення ПВК "Редут", коли Пригожин почав виходити з-під впливу ГРУ.

Також у західних розслідуваннях ім'я Алексєєва згадувалося в контексті операцій впливу, включаючи ймовірне втручання у президентські вибори в США.

Обставини нападу і мотиви стрільця офіційно не розкриваються.

За інформацією Головного управління розвідки міністерства оборони України, генерал-лейтенанту Алексєєву 64 роки, він народився 24 квітня 1961 року в с. Голодьки Хмельницького району Вінницької області.

У 1984 році закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище (військовий інститут) ім. В.Ф.Маргелова.

Служив на посаді начальника розвідувальних управлінь Московського та Далекосхідного військових округів. Надалі був призначений начальником 14 управління ГРУ ГШ ЗС РФ.

"Відповідає за розвідувальне забезпечення російської агресії проти України, організацію підготовки вихідних даних для нанесення ракетно-авіаційних ударів по українській території, в т.ч. по цивільних об'єктах, легалізацію російської присутності на окупованих територіях шляхом організації т.зв. референдумів (створення "Херсонської народної республіки")", - повідомляється на сайті ГУР.

 

 

 

