Події
11:58 06.02.2026

Поліцейські повідомили про підозру керівникам усіх осередків проросійської організації "Юнармія" на Донеччині

Українські правоохоронці викрили та повідомили про підозри керівникам осередків проросійської організації "Юнармія" на Донеччині, які під виглядом так званого "військово-патріотичного виховання" вони системно готували українських дітей до служби в збройних формуваннях рф.

"Наразі викрито керівників територіальних штабів у Донецьку, Горлівці, Амвросіївці, Сніжному, Комсомольському, Жданівці, Єнакієвому та Дебальцевому. З урахуванням раніше оголошених підозр, усі керівники осередків "Юнармії" в Донецькій області нині мають статус підозрюваних у межах одного кримінального провадження", - повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Як встановило слідство, російська окупаційна адміністрація вибудувала на Донеччині цілеспрямовану систему мілітаризації українських дітей. У межах цієї діяльності серед неповнолітніх впроваджувалися елементи стройової підготовки, навчання поводження зі зброєю, основ тактики бою та ідеологічної обробки, спрямованої на формування ворожого ставлення до України й пропаганду служби в армії держави-окупанта.

Слідчі зібрали докази того, що саме фігуранти  забезпечували діяльність місцевих осередків, координували пропагандистську роботу серед цивільного населення та безпосередньо займалися вербуванням дітей, у тому числі тих, які не досягли п’ятнадцятирічного віку, до структур, підконтрольних окупаційній адміністрації.

Керівники осередків діяли системно й публічно, використовуючи соціальні мережі, відеоплатформи та масові заходи для популяризації служби в армії рф серед неповнолітніх. 

Поліцейські задокументували конкретні приклади такої діяльності. Зокрема, у відкритих джерелах зафіксовано участь дітей у публічних заходах із військовою символікою рф, стройових вишколах, заняттях з елементами бойової підготовки та урочистих "посвятах" до лав "Юнармії". Окремі відеоматеріали підтверджують, що керівники місцевих штабів особисто організовували такі заходи, публічно агітували дітей до "служіння батьківщині" рф та демонстрували зв’язок руху з військовими структурами окупаційної адміністрації.

Судово-лінгвістичні та семантико-текстуальні експертизи підтвердили, що зміст поширюваних матеріалів має ознаки пропаганди, мобілізації та підготовки майбутніх військовослужбовців збройних формувань рф. Зібрані докази свідчать про цілеспрямований і тривалий характер цієї діяльності.

Крім того, примусове або пропагандистське залучення неповнолітніх до служби в армії держави-окупанта є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час війни. Організація "Юнармія" перебуває під санкціями Європейського Союзу, США та України як інструмент мілітаризації дітей.

Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за вчинення воєнного злочину у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України). Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Правоохоронці продовжують роботу зі збору доказів, аби притягнути до відповідальності в національних і міжнародних судах кожного, хто організовував та реалізовував програми мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

 

