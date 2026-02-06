Інтерфакс-Україна
Події
11:45 06.02.2026

Міносвіти удосконалює організацію інклюзивного навчання в школах

2 хв читати

Міністерство освіти і науки удосконалює організацію інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

"Уряд ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти", яка спрямована на удосконалення організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами (ООП) у закладах загальної середньої освіти", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що документ передбачає низку важливих змін: оновлення та спрощення форми індивідуальної програми розвитку учня з ООП, а також збільшення строку її розроблення з метою підвищення якості планування індивідуальної освітньої траєкторії; уточнення та актуалізацію рівнів підтримки учнів з ООП у закладах загальної середньої освіти; визначення чітких обмежень щодо кількості дітей з ООП в одному інклюзивному класі в період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (не більше ніж п’ять учнів, які потребують другого–третього рівня підтримки; не більше ніж два учні, які потребують четвертого–п’ятого рівня підтримки); удосконалення умов забезпечення та механізму надання підтримки під час освітнього процесу учням, які мають поодинокі або незначні труднощі; надання можливості здійснювати модифікацію змісту окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) для учнів, які мають труднощі легкого ступеня прояву.

"Ухвалення цього рішення допоможе краще організувати освітній процес, забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини з особливими освітніми потребами (ООП) та створити комфортні умови для їхнього навчання, розвитку й соціалізації", - заявляють у відомстві.

Крім того, зазначається, що для фінансування проведення корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять урядом розподілено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у розмірі 270 млн гривень на січень-червень 2026 року. 

 

Теги: #інклюзія #міносвіти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:42 02.02.2026
Виші розпочали навчання слухачів "нульового курсу" в межах проєкту "зимовий вступ" - Міносвіти

Виші розпочали навчання слухачів "нульового курсу" в межах проєкту "зимовий вступ" - Міносвіти

13:10 30.01.2026
Міносвіти затримується з виконанням рекомендацій щодо освіти українських дітей за кордоном - Рахункова палата

Міносвіти затримується з виконанням рекомендацій щодо освіти українських дітей за кордоном - Рахункова палата

11:49 29.01.2026
Міносвіти рекомендує університетам продовжити канікули або дистанційне навчання до 8 лютого

Міносвіти рекомендує університетам продовжити канікули або дистанційне навчання до 8 лютого

18:08 27.01.2026
Міносвіти затвердило рекомендації щодо фільтрації Інтернет-контенту у закладах освіти

Міносвіти затвердило рекомендації щодо фільтрації Інтернет-контенту у закладах освіти

17:54 27.01.2026
Міносвіти спрямувало до вишів держфінансування на підвищення оплати праці педагогічним і науково-педагогічним працівникам

Міносвіти спрямувало до вишів держфінансування на підвищення оплати праці педагогічним і науково-педагогічним працівникам

09:21 27.01.2026
Міносвіти запустило гарячу лінію для консультацій громад щодо виплати зарплат вчителям

Міносвіти запустило гарячу лінію для консультацій громад щодо виплати зарплат вчителям

19:14 23.01.2026
Лісовий – до молоді: Технології допомагають нам вбивати 50 тис. ворогів на місяць

Лісовий – до молоді: Технології допомагають нам вбивати 50 тис. ворогів на місяць

18:47 22.01.2026
Міносвіти внесло 216 атестованих наукових установ і вишів до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

Міносвіти внесло 216 атестованих наукових установ і вишів до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

09:48 22.01.2026
Уже 78 університети підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

Уже 78 університети підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

14:16 21.01.2026
Атестація наукових установ проведена, щоб збільшувати спроможності вчених в нових, більш потужних інституціях - заступник міністра освіти

Атестація наукових установ проведена, щоб збільшувати спроможності вчених в нових, більш потужних інституціях - заступник міністра освіти

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА