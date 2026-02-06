Міносвіти удосконалює організацію інклюзивного навчання в школах

Міністерство освіти і науки удосконалює організацію інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

"Уряд ухвалив постанову "Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти", яка спрямована на удосконалення організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами (ООП) у закладах загальної середньої освіти", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що документ передбачає низку важливих змін: оновлення та спрощення форми індивідуальної програми розвитку учня з ООП, а також збільшення строку її розроблення з метою підвищення якості планування індивідуальної освітньої траєкторії; уточнення та актуалізацію рівнів підтримки учнів з ООП у закладах загальної середньої освіти; визначення чітких обмежень щодо кількості дітей з ООП в одному інклюзивному класі в період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (не більше ніж п’ять учнів, які потребують другого–третього рівня підтримки; не більше ніж два учні, які потребують четвертого–п’ятого рівня підтримки); удосконалення умов забезпечення та механізму надання підтримки під час освітнього процесу учням, які мають поодинокі або незначні труднощі; надання можливості здійснювати модифікацію змісту окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) для учнів, які мають труднощі легкого ступеня прояву.

"Ухвалення цього рішення допоможе краще організувати освітній процес, забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини з особливими освітніми потребами (ООП) та створити комфортні умови для їхнього навчання, розвитку й соціалізації", - заявляють у відомстві.

Крім того, зазначається, що для фінансування проведення корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять урядом розподілено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у розмірі 270 млн гривень на січень-червень 2026 року.