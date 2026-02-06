Інтерфакс-Україна
Події
11:35 06.02.2026

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

Станом на ранок 6 лютого внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях.

"Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи", - повідомило НЕК "Укренерго" в п'ятницю.

Окрім того, через складні погодні умови у вигляді налипання мокрого снігу і поривів вітру на ранок повністю або частково були знеструмлені 109 населених пунктів у Тернопільській, Чернівецькій і Хмельницькій областях. Наразі аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях здійснюють фахівці обленерго.

"Через наслідки попередніх російських атак в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів", - зазначив системний оператор.

В окремих областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

За інформацією "Укренерго", споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Зокрема, 6 лютого станом на 9:30 його рівень був на 2,2% нижчим, ніж в цей час попереднього дня у четвер.

"Причина змін – підвищення температури в усіх регіонах України", - пояснили в НЕК.

Своєю чергою 5 лютого добовий максимум споживання, зафіксований вдень, був на 3,1% нижчим, ніж максимум попередньої доби – у середу, 4 лютого.

 

Теги: #укренерго #енергетика #обстріли

