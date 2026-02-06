САП: завершено слідство у справі щодо розкрадання коштів під час створення системи "ДЗВІН"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершили слідство у справі щодо заволодіння бюджетними коштами під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України "ДЗВІН", повідомляє САП.

У телеграм-каналі в п'ятницю антикорупційна прокуратура зазначає, що через цю масштабну корупційну схему у сфері оборони держава втратила понад 246 млн грн.

"Серед підозрюваних: колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант; ексначальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор; ексначальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник; директор приватного товариства – головний виконавець контракту", - наголошується в повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах)

У межах досудового розслідування встановлено, що в 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи з товариством, яке не мало досвіду створення ні систем управління військами, ні спеціалізованого програмного забезпечення.

"За чотири роки дослідно-конструкторської роботи Міноборони перерахувало на рахунок виконавця контракту понад 600 млн грн, з яких під час створення спеціального програмного забезпечення та корегування документації розікрали більше третини", - резюмують в антикорупційній прокуратурі.