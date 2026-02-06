Інтерфакс-Україна
Події
11:08 06.02.2026

Внаслідок російського удару в Запоріжжі пошкоджено собачий притулок – мер

1 хв читати
Внаслідок російського удару в Запоріжжі пошкоджено собачий притулок – мер

В Запоріжжі внаслідок російського удару пошкоджено собачий притулок, постраждали тварини, повідомила виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

"Внаслідок російської атаки було пошкоджено собачий притулок. Багато постраждалих песиків. Жахливий терор", - написала Харченко у Телеграмі.

Вона додала, що КП "Побутовик" розвозить постраждалих тварин по клініках, де їм надаватиметься необхідна допомога.

 

 

Теги: #запоріжжя #притулок #обстріли

