11:08 06.02.2026
Внаслідок російського удару в Запоріжжі пошкоджено собачий притулок – мер
В Запоріжжі внаслідок російського удару пошкоджено собачий притулок, постраждали тварини, повідомила виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.
"Внаслідок російської атаки було пошкоджено собачий притулок. Багато постраждалих песиків. Жахливий терор", - написала Харченко у Телеграмі.
Вона додала, що КП "Побутовик" розвозить постраждалих тварин по клініках, де їм надаватиметься необхідна допомога.