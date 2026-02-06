ДБР: на Кіровоградщині посадовці Держпродспоживслужби вимагали гроші з експортерів агропродукції

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Нацполіції викрили посадовців управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, які вимагали гроші з експортерів сільськогосподарської продукції.

"Данину за оформлення фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту агропродукції до країн Європейського Союзу мали сплачувати всі фермерські господарства регіону", - йдеться в повідомленні ДБР на сайті в п'ятницю.

За інформацією відомства, сума хабаря залежала від обсягів продукції, яку планували вивезти за межі України, а в рік видавали понад 4,2 тис. сертифікатів.

"У разі відмови підприємцям погрожували безпідставними відмовами у видачі документів", - уточнюють у Бюро.

4 лютого 2026 року правоохоронці затримали начальника відділу фітосанітарних заходів на кордоні під час одержання чергової частини неправомірної вигоди від експортера.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Також встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.