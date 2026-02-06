Інтерфакс-Україна
Події
10:52 06.02.2026

ДБР: на Кіровоградщині посадовці Держпродспоживслужби вимагали гроші з експортерів агропродукції

1 хв читати

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Нацполіції викрили посадовців управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, які вимагали гроші з експортерів сільськогосподарської продукції.

"Данину за оформлення фітосанітарних сертифікатів, необхідних для експорту агропродукції до країн Європейського Союзу мали сплачувати всі фермерські господарства регіону", - йдеться в повідомленні ДБР на сайті в п'ятницю.

За інформацією відомства, сума хабаря залежала від обсягів продукції, яку планували вивезти за межі України, а в рік видавали понад 4,2 тис. сертифікатів.

"У разі відмови підприємцям погрожували безпідставними відмовами у видачі документів", - уточнюють у Бюро.

4 лютого 2026 року правоохоронці затримали начальника відділу фітосанітарних заходів на кордоні під час одержання чергової частини неправомірної вигоди від експортера.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Також встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

 

Теги: #дбр #кировоградська_область #корупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 05.02.2026
ДБР: затримано військовослужбовця та його цивільного спільника за допомогу за гроші піти в СЗЧ

ДБР: затримано військовослужбовця та його цивільного спільника за допомогу за гроші піти в СЗЧ

17:25 04.02.2026
ДБР повідомило про підозру експосадовцю КЕВ Вінниці за мільйонні зловживання під час закупівлі електроенергії для військових

ДБР повідомило про підозру експосадовцю КЕВ Вінниці за мільйонні зловживання під час закупівлі електроенергії для військових

15:16 04.02.2026
ДБР: викрито прикордонника та громадянина РФ, які незаконно переправили за кордон майже 80 ухилянтів

ДБР: викрито прикордонника та громадянина РФ, які незаконно переправили за кордон майже 80 ухилянтів

14:55 03.02.2026
ДБР щодо справи про неякісні міни: на бізнес не тиснемо, йдеться про недопущення поставок в ЗСУ неякісної продукції

ДБР щодо справи про неякісні міни: на бізнес не тиснемо, йдеться про недопущення поставок в ЗСУ неякісної продукції

12:31 03.02.2026
ДБР: У столиці затримано посадовицю районного ТЦК та СП, яка за гроші вносила зміни до реєстру військовозобов’язаних

ДБР: У столиці затримано посадовицю районного ТЦК та СП, яка за гроші вносила зміни до реєстру військовозобов’язаних

12:24 02.02.2026
ДБР повідомило про підозру ексначальнику РТЦК на Київщині за незаконне вилучення транспорту у підприємців

ДБР повідомило про підозру ексначальнику РТЦК на Київщині за незаконне вилучення транспорту у підприємців

21:37 25.01.2026
ДБР встановлює обставини ДТП за участі нардепа Саламахи

ДБР встановлює обставини ДТП за участі нардепа Саламахи

13:36 23.01.2026
ДБР: на Кіровоградщині посадовець штабу безпідставно нараховував зарплати й премії військовим, які пішли у СЗЧ

ДБР: на Кіровоградщині посадовець штабу безпідставно нараховував зарплати й премії військовим, які пішли у СЗЧ

11:56 21.01.2026
ДБР викрило лікарів одеського ТЦК, які видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників

ДБР викрило лікарів одеського ТЦК, які видавали фіктивні висновки ВЛК без присутності призовників

17:54 19.01.2026
"Євросолідарність" ініціює достроковий розпуск ТСК Верховної Ради – заява фракції

"Євросолідарність" ініціює достроковий розпуск ТСК Верховної Ради – заява фракції

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА