Двоє жителів Донеччини наводили ворожі КАБи на оборонців на Краматорському напрямку - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині двох місцевих жителів – агентів воєнної розвідки РФ, які коригували ворожий вогонь по місцях базування Сил оборони на Краматорському напрямку, повідомляє СБУ.

"За координатами фігурантів рашисти підіймали у повітря дрони-розвідники для перевірки агентурних даних. У разі підтвердження інформації окупанти планували атакувати "цілі" надважкими керованими авіабомбами та далекобійною артилерією", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

У відомстві зазначають, що співробітники СБУ завчасно викрили російських агентів, задокументували їхні злочини і затримали. Також було убезпечено локації Сил оборони в районі розвідактивності РФ.

Як встановило розслідування, наведенням ворожих обстрілів займались двоє місцевих, які діяли порізно під керівництвом "зв’язкового" російської воєнної розвідки. "Ним виявився командир підрозділу збройних угруповань рф, який воює на східному фронті", - уточнюється в повідомленні.

"За його координації один із агентів – 61-річний різноробочий з Краматорського району об’їжджав місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди та вогневі позиції ЗСУ", - інформують в СБУ.

Такі розвідвилазки він здійснював під легендою поїздок на підробітки до прифронтових населених пунктів.

Згідно з повідомленням, фігурант був завербований окупантами через знайомого в РФ, якому повідомляв, що очікує повного захоплення України і готовий до співпраці.

Ще один агент, за інформацією СБУ, – 52-річний безробітний, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах.

"Після вербування він почав відстежувати місця зосередження особового складу і техніки українських військ поблизу райцентру. Для додаткового збору розвідданих агент завуальовано випитував інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами збору відомостей для ворога та контактами з російським "зв’язковим".

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.