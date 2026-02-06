Інтерфакс-Україна
Події
10:31 06.02.2026

Кабмін встановив строки обміну прострочених посвідок на проживання для іноземців

1 хв читати

Кабінет міністрів визначив нові терміни, коли іноземці з простроченими посвідками на тимчасове проживання мають звернутися за обміном документу.

Згідно з постановою №141 від 5 лютого, установлено, що іноземці та особи без громадянства, крім громадян Російської Федерації, які мають посвідку на тимчасове проживання, строк звернення за обміном якої настав після 24 лютого 2022 року, повинні протягом 90 днів з дня набрання чинності цією постановою звернутися за обміном такої посвідки на тимчасове проживання.

Визначено, що ця постанова набирає чинності через три місяці з дня її опублікування.

Крім того, Державній міграційній службі доручено протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на інформування іноземців та осіб без громадянства про порядок і строки обміну посвідок на тимчасове проживання, строк звернення за обміном яких настав після 24 лютого 2022 року.

 

Теги: #кабмін #посвідки #іноземці #проживання

