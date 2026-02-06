Міністр закордонних справ Естонії відкрив у Києві мобільний кризовий центр

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час візиту до Києва відкрив мобільний кризовий центр на житловому масиві Виґурівщина-Троєщина у Деснянському районі міста, створений за підтримки МЗС країни та благодійників із громадської організації "Мондо".

"Кризовий центр, відкритий у районі Троєщина, є першим із трьох кризових центрів, що відкриваються у Києві за фінансування Естонії, де люди можуть цілодобово перебувати в теплі, заряджати невеликі пристрої, користуватися питною водою, інтернетом, а також отримувати гарячі напої та легку їжу. В одному кризовому центрі щодня отримують допомогу приблизно 120 осіб, з яких приблизно половина – неповнолітні, а п'ята частина – люди похилого віку", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС Естонії.

Минулого тижня Естонія вирішила через МЗС виділити понад EUR 400 тис. через своїх стратегічних партнерів з гуманітарної допомоги, щоб допомогти мешканцям України, які живуть без електрики та опалення, пережити найхолоднішу за останні 16 років зиму. З цієї суми EUR 122 тис. було виділено МГО "Мондо" на створення трьох мобільних кризових центрів у житлових кварталах Києва, EUR 150 тис. – МГО "Естонська допомога біженцям" на підтримку евакуаційних та транзитних центрів генераторами та запасами палива, EUR 136 тис. виділено МГО "Рятувальна спілка" для придбання обладнання для чотирьох зимових пунктів екстреної допомоги, які створює Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Крім того, компанія Eesti Energia підтримує Україну мобільними генераторами.

В рамках візиту до України Цахкна у четвер також відкрив, за фінансової підтримки Естонії, дитячий притулок-бомбосховище та соціальний будинок для внутрішньо переміщених осіб на 36 квартир в Овручі що в Житомирській області.