Інтерфакс-Україна
Події
10:15 06.02.2026

Міністр закордонних справ Естонії відкрив у Києві мобільний кризовий центр

2 хв читати

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна під час візиту до Києва відкрив мобільний кризовий центр на житловому масиві Виґурівщина-Троєщина у Деснянському районі міста, створений за підтримки МЗС країни та благодійників із громадської організації "Мондо".

"Кризовий центр, відкритий у районі Троєщина, є першим із трьох кризових центрів, що відкриваються у Києві за фінансування Естонії, де люди можуть цілодобово перебувати в теплі, заряджати невеликі пристрої, користуватися питною водою, інтернетом, а також отримувати гарячі напої та легку їжу. В одному кризовому центрі щодня отримують допомогу приблизно 120 осіб, з яких приблизно половина – неповнолітні, а п'ята частина – люди похилого віку", - йдеться у повідомленні на сайті МЗС Естонії.

Минулого тижня Естонія вирішила через МЗС виділити понад EUR 400 тис. через своїх стратегічних партнерів з гуманітарної допомоги, щоб допомогти мешканцям України, які живуть без електрики та опалення, пережити найхолоднішу за останні 16 років зиму. З цієї суми EUR 122 тис. було виділено МГО "Мондо" на створення трьох мобільних кризових центрів у житлових кварталах Києва, EUR 150 тис. – МГО "Естонська допомога біженцям" на підтримку евакуаційних та транзитних центрів генераторами та запасами палива, EUR 136 тис. виділено МГО "Рятувальна спілка" для придбання обладнання для чотирьох зимових пунктів екстреної допомоги, які створює Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Крім того, компанія Eesti Energia підтримує Україну мобільними генераторами.

В рамках візиту до України Цахкна у четвер також відкрив, за фінансової підтримки Естонії, дитячий притулок-бомбосховище та соціальний будинок для внутрішньо переміщених осіб на 36 квартир в Овручі що в Житомирській області.

Теги: #кризовий_центр #міністр #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 06.02.2026
Естонія внесла до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків – глава МЗС

Естонія внесла до списку нев'їзних до Шенгенської зони ще понад тисячу російських бойовиків – глава МЗС

15:02 06.02.2026
Естонія розглядає можливість зробити додатковий внесок у PURL - глава МЗС у Києві

Естонія розглядає можливість зробити додатковий внесок у PURL - глава МЗС у Києві

13:49 06.02.2026
Естонія надала 10 потужних генераторів на підтримку енергетики України – Сибіга

Естонія надала 10 потужних генераторів на підтримку енергетики України – Сибіга

18:49 03.02.2026
Естонія в черговому пакеті допомоги надасть Україні дрони та засоби протидії БпЛА

Естонія в черговому пакеті допомоги надасть Україні дрони та засоби протидії БпЛА

18:14 30.01.2026
Естонія спрямовує майже 400 тис. євро на зимову допомогу Україні - МЗС

Естонія спрямовує майже 400 тис. євро на зимову допомогу Україні - МЗС

08:08 30.01.2026
Естонія внесла на розгляд ЄС пропозицію заборонити в'їзд росіянам-учасникам війни проти України

Естонія внесла на розгляд ЄС пропозицію заборонити в'їзд росіянам-учасникам війни проти України

08:35 16.01.2026
Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

Естонія планує участь у європейських військових навчаннях у Гренландії -

17:46 13.01.2026
В Естонії відкрили перший завод з виробництва боєприпасів

В Естонії відкрили перший завод з виробництва боєприпасів

19:48 12.01.2026
МЗС Естонії заборонив в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь у агресії проти України

МЗС Естонії заборонив в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь у агресії проти України

17:29 12.01.2026
МЗС Естонії заборонив в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь в агресії проти України

МЗС Естонії заборонив в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь в агресії проти України

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА