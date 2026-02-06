Ворог окупував с. Дігтярне на південно-слобожанському напрямку та просунувся на краматорському напрямку – DeepState

Ворог окупував с. Дігтярне у Вовчанській міській громаді Чугуївського району Харківської області, а також просунувся біля с. Грабовське у Краснопільській селищній громаді Сумського району Сумської області, біля с. Никифорівка Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької област та поблизу с. Мілаївка у Біловському районі Курської області (РФ), повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на південно-слобожанському напрямку збільшилась на 9,19 кв. км, в той час як площа "сірої" зони зменшилася на 5,49 кв. км. Генеральний штаб Збройних сил України у вранішньому зведенні повідомляв про три ворожих атаки на напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На краматорському напрямку площа територій під контролем окупантів на краматорському напрямку збільшилась на 2,03 кв. км, в той час як площа "сірої" зони зросла на 3,36 кв. км. Генштаб ЗСУ на повідомляв про наступальні дії противника на напрямку у ранковому зведенні у п'ятницю.

За даними проєкту DeepState, просування росіян у Курський області привело до зростання окупованої території на 0,89 кв. км.

Таким чином, просування ворога на цих напрямках привело до загального зростання площі окупованої території на 12,11 кв. км.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 12,9 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 0,5 кв. км.