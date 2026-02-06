Інтерфакс-Україна
Події
09:35 06.02.2026

Мельник: зруйнована росіянами ТЕЦ у Харкові – символ неспроможності Європи захистити Україну

1 хв читати
Мельник: зруйнована росіянами ТЕЦ у Харкові – символ неспроможності Європи захистити Україну

Європа проявила неспроможність захистити Україну в умовах російської агресії, заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник.

"Теплова електростанція в Харкові, зруйнована російськими ракетами, є символом колективної неспроможності Європи захистити Україну в умовах цієї варварської війни за допомогою достатньої системи протиповітряної оборони. Дуже сумно. Лише порожні слова. Стільки, скільки потрібно", - написав Мельник в соцмережі Х.

Теги: #оон #мельник

