Аварійні відключення електроенергії зафіксовано на Тернопільщині через обледеніння - ОВА

В Тернопільській області через обледеніння сталося аварійне відключення електроенергії: без живлення залишаються 65 населених пунктів, повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.

"Станом на ранок знеструмлено 27 ліній електропередач напругою 10 кВ, з них 16 — частково. Без електропостачання залишаються 65 населених пунктів, у тому числі 42 - частково", - йдеться в повідомленні.

Загалом обмеження електропостачання застосовано для 8 450 абонентів, загальна недовідпущена потужність становить 4,8 МВт.

"Аварійні бригади працюють у посиленому режимі над відновленням електропостачання", - інформує ОВА.