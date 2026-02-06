Інтерфакс-Україна
Події
09:08 06.02.2026

Протягом доби Харків і 10 населених пунктів області зазнали обстрілів: шестеро людей постраждали

1 хв читати

Протягом минулої доби місто Харків та десять населених пунктів Харківської області зазнали обстрілів, унаслідок яких постраждали шестеро людей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У с. Бахтин Борівської громади постраждали 54-річна і 65-річна жінки; у сел. Краснопавлівка Лозівської громади постраждали 50-річний і 65-річний чоловіки, 44-річна і 49-річна жінки", - йдеться в повідомленні.

Ворог атакував РСЗВ Слобідський район Харкова та застосовував по області різні види озброєння: 3 РСЗВ, 2 БпЛА типу "Герань-2", по одному БпЛА типу "Ланцет" і "Молнія", 3 fpv-дрони та 10 БпЛА невстановленого типу.

 

Теги: #харків #обстріли

