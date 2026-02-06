09:00 06.02.2026
Аварійні відключення електроенергії зафіксовано на Тернопільщині через обледеніння - ОВА
У Тернопільській області через обледеніння сталося аварійне відключення електроенергії: без живлення залишаються 65 населених пунктів, повідомила пресслужба Тернопільської ОВА.
"Станом на ранок знеструмлено 27 ліній електропередач напругою 10 кВ, з них 16 — частково. Без електропостачання залишаються 65 населених пунктів, у тому числі 42 - частково", - йдеться в повідомленні.
Загалом обмеження електропостачання застосовано для 8 450 абонентів, загальна недовідпущена потужність становить 4,8 МВт.
"Аварійні бригади працюють у посиленому режимі над відновленням електропостачання", - інформує ОВА.