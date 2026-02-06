У Дніпропетровській області внаслідок обстрілів загинув чоловік, поранені двоє - облрада

На Дніпропетровщині росіяни Синельниківський та Нікопольський райони, внаслідок атак загинув чоловік, двоє людей отримали поранення, пошкоджено та зруйновано житлові будинки й об’єкти інфраструктури, повідомив очільник обласної ради Микола Лукашук.

"У Синельниківському районі російська армія вдарила по району БпЛА та КАБами. Цілили по Васильківській, Маломихайлівській, Словʼянській та Покровській громадах. На жаль, загинув чоловік. Щирі співчуття рідним. Постраждали чоловік та жінка. Горіли 2 приватні будинки та господарська споруда. Зруйновані 2 приватні будинки, пошкоджено ще 5 осель, багатоквартирні будинки й гараж", — зазначив Лукашук.

За його словами, у Нікопольському районі окупанти продовжили атакувати артилерією та дронами райцентр та Покровську сільську громаду. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, навіс та газогін.