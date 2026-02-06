Інтерфакс-Україна
08:49 06.02.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 152 бойових зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 152 бойових зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6235 дронів-камікадзе та здійснив 3044 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 – із реактивних систем залпового вогн.", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

