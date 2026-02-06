У результаті вибуху автомобіля в Одесі загинув 21-річний чоловік - поліція

В Одесі ранком пʼятниці стався вибух автомобіля, у результаті якого загинув 21-річний місцевий житель, повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють усі необхідні служби, а остаточна правова кваліфікація вибуху буде надана після завершення слідчих дій і з’ясування всіх обставин.