Інтерфакс-Україна
Події
08:42 06.02.2026

У результаті вибуху автомобіля в Одесі загинув 21-річний чоловік - поліція

1 хв читати
У результаті вибуху автомобіля в Одесі загинув 21-річний чоловік - поліція

В Одесі ранком пʼятниці стався вибух автомобіля, у результаті якого загинув 21-річний місцевий житель, повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють усі необхідні служби, а остаточна правова кваліфікація вибуху буде надана після завершення слідчих дій і з’ясування всіх обставин.

 

Теги: #автомобіль #загиблий #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:09 06.02.2026
СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одеси як теракт

СБУ кваліфікує вибух автомобіля в Одеси як теракт

12:33 06.02.2026
В Одесі вибухнув автомобіль, одна людина загинула – поліція

В Одесі вибухнув автомобіль, одна людина загинула – поліція

19:16 05.02.2026
В Одесі cпівробітника ТЦК при виконанні обов'язків поранили ножем

В Одесі cпівробітника ТЦК при виконанні обов'язків поранили ножем

10:18 04.02.2026
Кількість постраждалих через ворожу атаку по Одесі зросла до п'яти осіб

Кількість постраждалих через ворожу атаку по Одесі зросла до п'яти осіб

18:26 02.02.2026
Ритмічність роботи портів Великої Одеси відновлюється, незважаючи на січневі обстріли та негоду – брокери

Ритмічність роботи портів Великої Одеси відновлюється, незважаючи на січневі обстріли та негоду – брокери

09:57 31.01.2026
Майже по всій Одещині стались обриви проводів через негоду - влада

Майже по всій Одещині стались обриви проводів через негоду - влада

10:47 30.01.2026
СБУ: в Одесі затримано ухилянта, дезертира та представника ГО, які готували теракти проти військових

СБУ: в Одесі затримано ухилянта, дезертира та представника ГО, які готували теракти проти військових

08:56 29.01.2026
До чотирьох зросла кількість жертв атаки БпЛА на Одесу, ворог продовжує бити дронами по місту

До чотирьох зросла кількість жертв атаки БпЛА на Одесу, ворог продовжує бити дронами по місту

07:09 29.01.2026
Ворог атакував БпЛА Одесу, пошкоджено обʼєкт інфраструктури

Ворог атакував БпЛА Одесу, пошкоджено обʼєкт інфраструктури

15:24 27.01.2026
Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

Знайдено тіло третьої загиблої людини в Одесі – МВА

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА