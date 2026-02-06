Трамп пропонував фінансування тунелю Gateway в обмін на перейменування Penn Station та аеропорту Даллеса на свою честь

Президент США Дональд Трамп минулого місяця запропонував провідному сенаторові-демократу Чаку Шумеру розблокувати $16 млрд на будівництво тунелю Gateway, що з’єднає Нью-Йорк і Нью-Джерсі, за умови перейменування нью-йоркського вокзалу Penn Station та Міжнародного аеропорту імені Даллеса на його честь, повідомляє CNN.

"Шумер відхилив пропозицію, зазначивши, що не має повноважень виконати таку вимогу. Попри це адміністрація Трампа продовжила утримувати фінансування, що, за словами обох штатів, є незаконним, і вони подали на це позов", - йдеться в повідомленні.

Комісія з будівництва тунелю Gateway попередила, що без федерального фінансування роботи над проєктом доведеться зупинити і скоротити близько 1 тис. працівників. Будівництво почалося ще до повернення Трампа на посаду президента, при цьому федеральний уряд взяв на себе значну частину витрат.

Наприкінці минулого року Трамп ухвалив рішення призупинити проєкт, що, за словами демократичних посадовців, мало політичну мотивацію. Окремі консервативні законодавці внесли законопроєкт про перейменування аеропорту Даллеса на "Міжнародний аеропорт імені Дональда Дж. Трампа", але він поки не має підтримки та малоймовірний до ухвалення.