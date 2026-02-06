Інтерфакс-Україна
Події
08:13 06.02.2026

У Запоріжжі відновили електропостачання всім споживачам після нічних обстрілів - ОВА

1 хв читати
У Запоріжжі відновили електропостачання всім споживачам після нічних обстрілів - ОВА

Усі споживачі обласного центру, які були знеструмлені вночі внаслідок ворожих обстрілів, наразі вже забезпечені електроенергією, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Всі споживачі обласного центру, які були знеструмлені вночі через ворожі обстріли, вже з електроенергією", – зазначив Федоров у Телеграм-каналі ранком п’ятниці.

Він також подякував енергетикам та комунальникам, які ліквідовують наслідки ворожих атак. "Щира вдячність енергетикам та комунальникам, які щодня ліквідують наслідки ворожих атак!" – додав очільник ОВА.

Як повідомлялося, раніше Федоров зазначив, що у запорізькій області внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та знеструмлено близько 12 тисяч абонентів.

 

Теги: #електропостачання #запорізька #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 06.02.2026
Обстановка під Мирноградом суттєво ускладнилася за останній тиждень, росіяни заводять в місто важку техніку – 79 ОДШБр

Обстановка під Мирноградом суттєво ускладнилася за останній тиждень, росіяни заводять в місто важку техніку – 79 ОДШБр

05:31 06.02.2026
Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

23:47 05.02.2026
Ворог пошкодив приватні будинки та залишив без світла 12 тисяч абонентів у Запорізькій області

Ворог пошкодив приватні будинки та залишив без світла 12 тисяч абонентів у Запорізькій області

23:30 05.02.2026
Втрати ворога в січні перевищили 31,7 тис. осіб - Сирський про результати бойової роботи та підготовки ЗСУ

Втрати ворога в січні перевищили 31,7 тис. осіб - Сирський про результати бойової роботи та підготовки ЗСУ

22:23 05.02.2026
У Києві найбільш складною зоною залишається територія, яку живила ТЕЦ-4, без опалення в столиці 1 126 багатоповерхівок

У Києві найбільш складною зоною залишається територія, яку живила ТЕЦ-4, без опалення в столиці 1 126 багатоповерхівок

19:06 05.02.2026
Ворог просунувся на краматорському та лиманському напрямках – DeepState

Ворог просунувся на краматорському та лиманському напрямках – DeepState

13:16 05.02.2026
Ситуація в Харкові та Києві лишається складною – Зеленський за підсумками селекторної наради з енергетики

Ситуація в Харкові та Києві лишається складною – Зеленський за підсумками селекторної наради з енергетики

23:56 04.02.2026
Ворожі атаки позбавили електропостачання 53 тис. абонентів Запоріжжя та району - ОВА

Ворожі атаки позбавили електропостачання 53 тис. абонентів Запоріжжя та району - ОВА

07:28 04.02.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 32 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 11 постраждалих

01:40 04.02.2026
На фронті відбулось 137 боєзіткнень від початку доби - Генштаб

На фронті відбулось 137 боєзіткнень від початку доби - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Тільки Україна може експлуатувати ЗАЕС - глава "Енергоатома" про можливість міждержавного використання станції

Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам – Міноборони

Сили оборони збили 297 ворожих БПЛА, ракети не досягли цілей – ПС ЗСУ

РФ залишила без світла споживачів у п'яти областях, ще в трьох знеструмила 109 н.п. негода – "Укренерго"

ОСТАННЄ

Держдеп США схвалив продаж Україні запчастин для військової техніки на $185 млн США

Землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера стався на Полтавщині

Державному авіауніверситету "КАІ" присвоєно статус національного - Зеленський

Працівникам аварійно-відновлювальних бригад виплатять по 20 тис. грн доплати протягом трьох місяців - Шмигаль

Стефанчук обговорив з сенаторами США посилення санкцій проти РФ

Кількість бригад з відновлення тепла і світла в Києві планують збільшити - Шмигаль

МЗС: Кабмін схвалив Стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану на 2026-2035 роки

Чоловік загинув, дружина поранена внаслідок цілеспрямованого удару російського дрона по Харківській області

"Укрпошта" випустила нову поштову марку до 30-річчя станції "Академік Вернадський"

США хочуть нову ядерну угоду, оскільки Росія роками її порушувала - Рубіо

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА