У Запоріжжі відновили електропостачання всім споживачам після нічних обстрілів - ОВА

Усі споживачі обласного центру, які були знеструмлені вночі внаслідок ворожих обстрілів, наразі вже забезпечені електроенергією, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Всі споживачі обласного центру, які були знеструмлені вночі через ворожі обстріли, вже з електроенергією", – зазначив Федоров у Телеграм-каналі ранком п’ятниці.

Він також подякував енергетикам та комунальникам, які ліквідовують наслідки ворожих атак. "Щира вдячність енергетикам та комунальникам, які щодня ліквідують наслідки ворожих атак!" – додав очільник ОВА.

Як повідомлялося, раніше Федоров зазначив, що у запорізькій області внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та знеструмлено близько 12 тисяч абонентів.