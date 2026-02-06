Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

Міністр фінансів США Скотт Бессент під час слухань у банківському комітеті Сенату заявив, що введення подальших санкцій проти Росії буде залежати від результатів мирних переговорів.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливості введення санкцій проти тіньового флоту Росії, Бессент наголосив: "Я візьму це до уваги. Побачимо, куди заведуть мирні переговори".

Раніше під час свого виступу міністр фінансів також відзначив, що президент США Дональд Трамп наклав санкції на "Роснефть" і "Лукойл", що він назвав головним досягненням програми. За його словами, є двопартійна підтримка зусиль США щодо ослаблення російської військової машини, а не лише енергетичного сектору.