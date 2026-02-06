Інтерфакс-Україна
Події
07:37 06.02.2026

Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

Внаслідок вечірнього обстрілу житлової забудови Корабельного району Херсона з боку російських військ зазнала поранень 43-річна жінка, повідомляє пресслужба міської військової адміністрації (МВА).

Зазначається, що поранення дістала 43-річна жінка. Вона зазнала контузії, вибухової та закритої черепно-мозкової травм, уламкових поранень голови, рук і ніг, а також опіку лівої ноги.

"Наразі потерпіла в лікарні. Їй надається необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

За інформацією МВА, на момент ворожого удару жінка перебувала в будинку.

 

