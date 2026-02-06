ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

Фото: (с) Pexels / Burak Guven

Європейський Союз розглядає можливість повної заборони морських послуг, необхідних для перевезення російської нафти, таких як страхування та транспортування, як частину нового пакета санкцій, приуроченого до четвертої річниці війни Росії проти України, повідомляє The Washington Post.

Заборона значно посилила б санкції проти російської нафти, замінюючи нинішню систему цінового ліміту, одночасно як 14 європейських країн, включно з Великою Британією, Францією та Німеччиною, минулого тижня попередили про можливість перехоплення тіньового флоту танкерів Росії, що діє з порушенням міжнародного морського права.

"Доходи Росії від експорту нафти у січні впали на 50% порівняно з січнем 2025 року після санкцій США проти "Роснефті" та "Лукойлу", що змусило Москву продавати нафту зі знижками понад 20 доларів за барель. Зниження закупівель у Індії та переорієнтація на постачання зі США та Венесуели загрожує ще більше обтяжити ресурси Росії, необхідні для ведення війни", йдеться в повідомленні.

"Експорт російської нафти надзвичайно чутливий до порушень у судноплавстві. Це їхній Ахіллесів п’ятка…Якби я був на місці Росії, я б дуже турбувався про розвиток подій щодо більш жорсткої політики проти тіньового флоту та атак українських дронів на танкери. Обидва чинники створюють значні ризики", – заявив економіст Німецького інституту міжнародних і безпекових справ Яніс Клюге.

За інформацією видання, російські фінансові чиновники попереджають про потенційну економічну кризу вже цього літа через падіння доходів, високі відсоткові ставки та корпоративні позики для фінансування війни. Один московський бізнесмен зазначив, що кризові явища можуть проявитися "через три або чотири місяці".