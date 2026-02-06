6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

6 лютого відзначають День повернення соцмереж, День відмови від мобільного телефону, Міжнародний день бармена, День жувальної гумки.

У Фінляндії - Міжнародний день саамів, у США - День носіння червоного одягу, День Вайтанги в Новій Зеландії, День національного боксу Муай Тай у Таїланді, в Індії - Шат-тила Екадаші.

Віряни вшановують пам'ять Святого Вукола - учня апостола Івана Богослова.

День 1444 Російська агресія - Day 1444 Russian aggression

День повернення соцмереж

Щороку 6 лютого цифрова спільнота об'єднується навколо важливої місії — зробити соціальні мережі простором для добра, а не для ненависті. День повернення соцмереж — це глобальний рух, який кидає виклик тролінгу, фейковим новинам та негативу, що заполонили наші стрічки новин.

День відмови від мобільного телефону

Приймаючи мобільний зв'язок як даність, як факт об'єктивної реальності, навіть ті, хто використовує мобільний зв'язок, але визнає і його негативні сторони, заснували Всесвітній день без мобільного телефону, який відзначають щороку 6 лютого.

Ініціатори дати, а також їхні прихильники, пропонують усім людям замислитися над тим, що їм дає мобільний зв'язок, і чого він їх позбавляє, яку користь він приносить суспільству та якої шкоди може завдавати здоров'ю людини, якщо не фізичному, так психічному. Вважається, що ідея проведення акції "Дні без мобільного телефону" належить французькому журналісту і літератору Філу Марсо, який озвучив свою ідею 2001 року.

Міжнародний день бармена

6 лютого вшановують пам'ять святого Аманда, одного з великих християнських апостолів, який вважається покровителем виноробів, пивоварів, торговців, а також рестораторів і барменів. Святий Аманд був відомий своєю діяльністю з євангелізації виноробних регіонів Франції, Німеччини та Фландрії.

День носіння червоного одягу

Щороку в першу п’ятницю лютого люди по всій Америці одягають червоне, щоб привернути увагу до проблеми серцево-судинних захворювань серед жінок. Це День носіння червоного одягу. Це не модна ініціатива — це частина масштабного руху, спрямованого на зменшення смертності жінок від серцевих хвороб.

День жувальної гумки

День жувальної гумки - це свято не зовсім про жувальну гумку, скоріше про доброчинність. Щороку в першу п'ятницю лютого відзначається День жувальної гумки — свято, яке поєднує любов до жувальної гумки з благодійністю та освітніми ініціативами.

Народилися в цей день:

220 років від дня народження Ореста Марковича Новицького (1806-1884), українського філософа, психолога, богослова, правознавця, педагога, першого професора філософії Імператорського університету Св. Володимира (нині - Національний університет імені Тараса Шевченка);

125 років від часу затвердження статуту (1901) Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки (на той час - Проскурівська міська бібліотека в пам’ять поета О.С. Пушкіна);

120 років від дня народження Михайла Ільковича Магдія (Маґдія) (1906-1983), українського диригента, фольклориста, хореографа, композитора;

100 років від дня народження Юрія Володимировича Знатокова (1926-1998), українського композитора, педагога, музичного та громадського діяча.

Ще цього дня:

1900 - Олександр Попов уперше передав за допомогою радіо сигнал про лихо на морі;

1901 - У Парижі на вокзалах з'явилися перші громадські телефони;

1925 - Почала виходити перша українська піонерська газета "На зміну" (згодом - "Зірка");

1935 - У продаж уперше надійшла настільна гра "Монополія";

1944 - Прийнято постанову про повернення з евакуації до Києва Академії наук України;

1952 - На престол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії зійшла королева Єлизавета II з династії Віндзорів;

1958 - У Мюнхені розбився літак із футбольною командою "Манчестер Юнайтед" на борту ("Малюки Басбі"). Серед 23 загиблих було вісім футболістів клубу, тренери, журналісти;

1958 - Створено Спілку кінематографістів України;

1971 - Під час прогулянки Місяцем американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфу;

1985 - Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, покинув компанію на знак протесту проти її перетворення на малоефективне бюрократизоване підприємство;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо;

1996 - Британську антарктичну станцію "Фарадей" передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію "Академік Вернадський";

2018 - З космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy;

2023 - Потужний землетрус у Туреччині та Сирії, понад 50 000 загиблих.

Церковне свято:

Цього дня православні вшановують пам'ять Святого Вукола - учня апостола Івана Богослова. Він був першим єпископом Смирнської церкви в Малій Азії.

Іменини:

Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Марія, Христина.

З прикмет цього дня:

6 лютого (день Ксенії-Оксани, або преподобного Вукола) традиційно вважається днем, що прогнозує погоду на весну та літо. Сонячний день віщує теплу весну, завірюха — пізню, а морози — теплий березень. Також 6 лютого звертали увагу на туман (до зміни погоди) та поведінку птахів (низький політ — до похолодання).