Інтерфакс-Україна
Події
06:49 06.02.2026

Окупанти за добу втратили 720 осіб та 163 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати

Сили оборони за добу ліквідували 720 окупантів, 6 танків, 39 артсистем, 11 бронемашин, 826 БПЛА, а також 163 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п’ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 244 560 (+720) осіб, танків – 11 648 (+6) од., бойових броньованих машин – 24 007 (+11) од., артилерійських систем – 37 014 (+39) од, РСЗВ – 1 637 (+1) од, засоби ППО – 1 295 (+2) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 347 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 920 (+826) од, крилаті ракети – 4 245 (+0) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 77 311 (+162) од, спеціальна техніка – 4 063 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1AKZZzE3qD/

Теги: #генштаб #втрати #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:51 06.02.2026
Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

07:21 06.02.2026
ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

04:30 06.02.2026
МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

01:32 06.02.2026
Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

23:30 05.02.2026
Втрати ворога в січні перевищили 31,7 тис. осіб - Сирський про результати бойової роботи та підготовки ЗСУ

Втрати ворога в січні перевищили 31,7 тис. осіб - Сирський про результати бойової роботи та підготовки ЗСУ

20:10 05.02.2026
Віткофф про підсумки переговорів в ОАЕ: делегації провели широкі дискусії щодо невирішених питань, обговорення були конструктивними

Віткофф про підсумки переговорів в ОАЕ: делегації провели широкі дискусії щодо невирішених питань, обговорення були конструктивними

23:21 04.02.2026
Зеленський назвав кількість загиблих на фронті – 55 тисяч, без врахування зниклих безвісти

Зеленський назвав кількість загиблих на фронті – 55 тисяч, без врахування зниклих безвісти

22:30 04.02.2026
Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

01:40 04.02.2026
На фронті відбулось 137 боєзіткнень від початку доби - Генштаб

На фронті відбулось 137 боєзіткнень від початку доби - Генштаб

22:16 02.02.2026
Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 147 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

Трамп заявив, що зміг зупинити ядерну війну між Росією та Україною

В Запоріжжі внаслідок атаки ворожих безпілотників поранено підлітка - ОВА

"Укрзалізниця" везе додому 116 українців після звільнення з російського полону, серед них колега-залізничник

Ворог пошкодив приватні будинки та залишив без світла 12 тисяч абонентів у Запорізькій області

Латвія та країни-члени РБ ООН закликають провести засідання до 4-ї річниці російської агресії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА