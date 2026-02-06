Окупанти за добу втратили 720 осіб та 163 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 720 окупантів, 6 танків, 39 артсистем, 11 бронемашин, 826 БПЛА, а також 163 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком п’ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 244 560 (+720) осіб, танків – 11 648 (+6) од., бойових броньованих машин – 24 007 (+11) од., артилерійських систем – 37 014 (+39) од, РСЗВ – 1 637 (+1) од, засоби ППО – 1 295 (+2) од, літаків – 435 (+0) од, гелікоптерів – 347 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 125 920 (+826) од, крилаті ракети – 4 245 (+0) од, кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 77 311 (+162) од, спеціальна техніка – 4 063 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1AKZZzE3qD/