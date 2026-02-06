ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

Ще 20 дітей із Сумської області вирушили на двотижневий відпочинок до Вʼєтнаму. Поїздка організована для дітей захисників, з багатодітних родин та дітей внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Для них така поїздка – можливість побути в безпеці, відновитися та відчути радості дитинства, яких позбавляє ворог", – зазначив Григоров у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, це вже другий виїзд дітей із Сумщини до Вʼєтнаму. Поїздка стала можливою завдяки підтримці МЗС України та міжнародних партнерів. Всі витрати на перебування та програму відпочинку взяла на себе приймаюча сторона, а транспортне забезпечення організував Червоний Хрест України.

Григоров також повідомив, що за минулий рік за кордоном відпочили 575 дітей із громад Сумщини, а з початку цього року 76 дітей вирушили до Німеччини, Франції та Казахстану.

