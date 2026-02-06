Інтерфакс-Україна
Події
06:30 06.02.2026

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

1 хв читати

Ще 20 дітей із Сумської області вирушили на двотижневий відпочинок до Вʼєтнаму. Поїздка організована для дітей захисників, з багатодітних родин та дітей внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Для них така поїздка – можливість побути в безпеці, відновитися та відчути радості дитинства, яких позбавляє ворог", – зазначив Григоров у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, це вже другий виїзд дітей із Сумщини до Вʼєтнаму. Поїздка стала можливою завдяки підтримці МЗС України та міжнародних партнерів. Всі витрати на перебування та програму відпочинку взяла на себе приймаюча сторона, а транспортне забезпечення організував Червоний Хрест України.

Григоров також повідомив, що за минулий рік за кордоном відпочили 575 дітей із громад Сумщини, а з початку цього року 76 дітей вирушили до Німеччини, Франції та Казахстану.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/1586

Теги: #сумська #вʼєтнам #діти #відпочинок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:30 06.02.2026
ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

13:47 05.02.2026
Кабмін спростив оформлення та виплату ключових "дитячих" допомог - Улютін

Кабмін спростив оформлення та виплату ключових "дитячих" допомог - Улютін

22:44 04.02.2026
Кількість постраждалих від атак російських БпЛА в Сумській області зросла до п'яти – ОВА

Кількість постраждалих від атак російських БпЛА в Сумській області зросла до п'яти – ОВА

19:01 04.02.2026
Фундація Олени Зеленської та чеський Фонд родини Келлнер розпочинають партнерство для допомоги українським дітям і родинам

Фундація Олени Зеленської та чеський Фонд родини Келлнер розпочинають партнерство для допомоги українським дітям і родинам

16:20 31.01.2026
Групу дітей та підлітків вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

Групу дітей та підлітків вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

21:17 28.01.2026
Уряд надасть 10 тис портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю – Свириденко

Уряд надасть 10 тис портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю – Свириденко

14:07 25.01.2026
Мікроавтобус з дітьми перекинувся на Закарпатті, є постраждалі

Мікроавтобус з дітьми перекинувся на Закарпатті, є постраждалі

06:07 25.01.2026
З початку року з прикордонних громад Сумщини евакуйовано понад 300 людей через ворожі обстріли

З початку року з прикордонних громад Сумщини евакуйовано понад 300 людей через ворожі обстріли

23:57 24.01.2026
У Слов’янську двоє підлітків постраждали внаслідок атак ворожих FPV-дронів - МВА

У Слов’янську двоє підлітків постраждали внаслідок атак ворожих FPV-дронів - МВА

15:42 22.01.2026
На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей – Прокудін

На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей – Прокудін

ВАЖЛИВЕ

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

ОСТАННЄ

Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 720 осіб та 163 од. спецтехніки - Генштаб

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

Трамп заявив, що зміг зупинити ядерну війну між Росією та Україною

В Запоріжжі внаслідок атаки ворожих безпілотників поранено підлітка - ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА