05:31 06.02.2026
Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА
Унаслідок удару російського безпілотника по місту Вільнянськ Запорізького району загинуло подружжя, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"росіяни ударили безпілотником по Вільнянську. Зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя - 49-річний чоловік та 48-річна жінка", - йдеться в повідомленні Федорова у Телеграм.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/33646