Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

Унаслідок удару російського безпілотника по місту Вільнянськ Запорізького району загинуло подружжя, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"росіяни ударили безпілотником по Вільнянську. Зруйновано приватний будинок. Загинуло подружжя - 49-річний чоловік та 48-річна жінка", - йдеться в повідомленні Федорова у Телеграм.

