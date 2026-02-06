МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

Другий раунд тристоронніх переговорів між Росією, Україною та США в Абу-Дабі свідчить про серйозність сторін у просуванні дипломатичних зусиль і є "позитивним сигналом", повідомляє міністр закордонних справ ОАЕ Шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян.

Він підкреслив, що проведення раунду в ОАЕ є важливим кроком, який свідчить про міжнародну довіру до ролі ОАЕ: "Його Високість підкреслив, що прийняття цього раунду в ОАЕ є важливим кроком, який свідчить про міжнародну довіру до ролі ОАЕ у сприянні діалогу та просуванні дипломатичних рішень кризових ситуацій, зокрема у цьому питанні, щодо якого існує широкий міжнародний консенсус щодо важливості комплексного та сталого врегулювання".

Міністр додав: "Два раунди переговорів, проведені в Абу-Дабі, призвели до продуктивних та конструктивних обговорень, які виявили спільні позиції, що можуть слугувати основою для подальшого прогресу".

За його словами, ОАЕ продовжують підтримувати зусилля щодо досягнення комплексного політичного врегулювання "кризи" та наголошують на важливості співпраці та солідарності у складні часи.

Джерело: https://www.mofa.gov.ae/mediahub/news/2026/2/5/bin-zayed-trilateral-talks