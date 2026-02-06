Інтерфакс-Україна
Події
03:30 06.02.2026

Трамп заявив, що зміг зупинити ядерну війну між Росією та Україною

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки його зусиллям вдалося запобігти ядерної війни між Росією та Україною та врятувати світ від ядерних зіткнень у різних регіонах.

"Я зупинив ядерні війни в усьому світі між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, Росією та Україною", – зазначив Трамп у повідомленні на платформі Truth Social.

Він також висловив критику чинного Договору про зменшення та обмеження ядерних озброєнь (NEW START), зазначивши, що він "погано узгоджений Сполученими Штатами і грубо порушується".

"ми повинні доручити нашим ядерним експертам працювати над новим, покращеним і модернізованим Договором, який буде діяти протягом тривалого часу в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116019511106186158

Теги: #думка #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:51 06.02.2026
Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

20:38 05.02.2026
Трамп підтримав Орбана на прийдешніх виборах в Угорщині

Трамп підтримав Орбана на прийдешніх виборах в Угорщині

20:35 05.02.2026
Президент США Трамп підтримав чинну прем'єрку Такаїті перед виборами в Японії

Президент США Трамп підтримав чинну прем'єрку Такаїті перед виборами в Японії

20:18 05.02.2026
Зеленський анонсував наступні мирні переговори найближчим часом, вірогідно в Америці

Зеленський анонсував наступні мирні переговори найближчим часом, вірогідно в Америці

16:51 05.02.2026
Трамп вважає, що він гідний потрапити до раю

Трамп вважає, що він гідний потрапити до раю

22:20 04.02.2026
Після призначення нового керівника ДЕЦ бізнес розраховує на більш структуровану комунікацію - ЄБА

Після призначення нового керівника ДЕЦ бізнес розраховує на більш структуровану комунікацію - ЄБА

18:59 04.02.2026
Трамп поговорив з Сі Цзіньпіном, зокрема, про війну в Україні

Трамп поговорив з Сі Цзіньпіном, зокрема, про війну в Україні

22:42 03.02.2026
AmCham очікує створення єдиного держоргану в фармсфері в результаті об’єднання Держлікслужби та ДЕЦ

AmCham очікує створення єдиного держоргану в фармсфері в результаті об’єднання Держлікслужби та ДЕЦ

20:28 01.02.2026
Міністр оборони Німеччини: припинення підтримки України обійдеться дорожче, ніж допомога зараз

Міністр оборони Німеччини: припинення підтримки України обійдеться дорожче, ніж допомога зараз

23:50 30.01.2026
Мерц застережливо відреагував на можливість участі німецьких миротворців в Україні, водночас не відкидаючи її

Мерц застережливо відреагував на можливість участі німецьких миротворців в Україні, водночас не відкидаючи її

ВАЖЛИВЕ

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 720 осіб та 163 од. спецтехніки - Генштаб

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

В Запоріжжі внаслідок атаки ворожих безпілотників поранено підлітка - ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА