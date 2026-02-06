Трамп заявив, що зміг зупинити ядерну війну між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки його зусиллям вдалося запобігти ядерної війни між Росією та Україною та врятувати світ від ядерних зіткнень у різних регіонах.

"Я зупинив ядерні війни в усьому світі між Пакистаном та Індією, Іраном та Ізраїлем, Росією та Україною", – зазначив Трамп у повідомленні на платформі Truth Social.

Він також висловив критику чинного Договору про зменшення та обмеження ядерних озброєнь (NEW START), зазначивши, що він "погано узгоджений Сполученими Штатами і грубо порушується".

"ми повинні доручити нашим ядерним експертам працювати над новим, покращеним і модернізованим Договором, який буде діяти протягом тривалого часу в майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116019511106186158