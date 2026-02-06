В Запоріжжі внаслідок атаки ворожих безпілотників поранено підлітка - ОВА

Внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя поранено 14-річного хлопця, пошкоджено будинки приватного сектору, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"росіяни безпілотниками атакували обласний центр, пошкодивши будинки приватного сектору. Постраждав 14-річний хлопець. Йому надана уся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні, у Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше Федоров зазначив, що у Запорізькій області внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та знеструмлено близько 12 тисяч абонентів.

