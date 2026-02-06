Інтерфакс-Україна
Події
02:16 06.02.2026

В Запоріжжі внаслідок атаки ворожих безпілотників поранено підлітка - ОВА

1 хв читати

Внаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя поранено 14-річного хлопця, пошкоджено будинки приватного сектору, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"росіяни безпілотниками атакували обласний центр, пошкодивши будинки приватного сектору. Постраждав 14-річний хлопець. Йому надана уся необхідна допомога", - йдеться в повідомленні, у Телеграм-каналі.

Як повідомлялося, раніше Федоров зазначив, що у Запорізькій області внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та знеструмлено близько 12 тисяч абонентів.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/33629

Теги: #запоріжжя #дитина #атака #постраждалий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:37 06.02.2026
Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

05:31 06.02.2026
Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

23:47 05.02.2026
Ворог пошкодив приватні будинки та залишив без світла 12 тисяч абонентів у Запорізькій області

Ворог пошкодив приватні будинки та залишив без світла 12 тисяч абонентів у Запорізькій області

08:01 05.02.2026
Двоє постраждалих і дві пожежі в Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА – Кличко

Двоє постраждалих і дві пожежі в Києві внаслідок нічної атаки російських БпЛА – Кличко

03:10 05.02.2026
Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ – КМВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА на Київ – КМВА

21:15 04.02.2026
Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури в Запорізькій області, без постраждалих - ОВА

Окупанти вдарили по об’єкту інфраструктури в Запорізькій області, без постраждалих - ОВА

17:09 04.02.2026
УЧХ надавав першу допомогу постраждалим від повітряної атаки РФ у Запоріжжі

УЧХ надавав першу допомогу постраждалим від повітряної атаки РФ у Запоріжжі

11:28 04.02.2026
Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

22:41 03.02.2026
Уже 11 постраждалих у Запоріжжі

Уже 11 постраждалих у Запоріжжі

19:59 03.02.2026
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до восьми осіб, серед них троє дітей - ОВА

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до восьми осіб, серед них троє дітей - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

ОСТАННЄ

Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 720 осіб та 163 од. спецтехніки - Генштаб

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

Трамп заявив, що зміг зупинити ядерну війну між Росією та Україною

Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

"Укрзалізниця" везе додому 116 українців після звільнення з російського полону, серед них колега-залізничник

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА