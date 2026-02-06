Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 130 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4130 дронів-камікадзе та здійснив 2315 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34697