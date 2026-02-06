Інтерфакс-Україна
Події
01:32 06.02.2026

Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 130 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4130 дронів-камікадзе та здійснив 2315 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/34697

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

Трамп заявив, що зміг зупинити ядерну війну між Росією та Україною

В Запоріжжі внаслідок атаки ворожих безпілотників поранено підлітка - ОВА

