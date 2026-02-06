"Укрзалізниця" везе додому 116 українців після звільнення з російського полону, серед них колега-залізничник

Потягами "Укрзалізниці" додому повертаються 116 українців, звільнених із російського полону, серед них - військові, цивільні та колега компанії.

"Ми безмежно раді бачити вас на рідній землі. Для нас честь — зустріти й допомогти дістатися додому, туди, де чекали й вірили весь цей час", - зазначили в пресслужбі компанії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зазначав, що у четвер відбувся обмін, 157 військовополонених повертаються додому.

"Є сьогодні обмін, я вітаю всі сімʼї, які зустрінуть своїх близьких вдома найближчим часом. Це дуже добре, 157 українців повернулися додому", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві.

Джерело: https://www.facebook.com/share/r/1C6xx5KecL/?mibextid=wwXIfr