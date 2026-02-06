Інтерфакс-Україна
Події
00:36 06.02.2026

"Укрзалізниця" везе додому 116 українців після звільнення з російського полону, серед них колега-залізничник

1 хв читати

Потягами "Укрзалізниці" додому повертаються 116 українців, звільнених із російського полону, серед них - військові, цивільні та колега компанії.

"Ми безмежно раді бачити вас на рідній землі. Для нас честь — зустріти й допомогти дістатися додому, туди, де чекали й вірили весь цей час", - зазначили в пресслужбі компанії.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зазначав, що у четвер відбувся обмін, 157 військовополонених повертаються додому.

"Є сьогодні обмін, я вітаю всі сімʼї, які зустрінуть своїх близьких вдома найближчим часом. Це дуже добре, 157 українців повернулися додому", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском у Києві.

Джерело: https://www.facebook.com/share/r/1C6xx5KecL/?mibextid=wwXIfr

Теги: #уз #повернення #військовополонені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:11 05.02.2026
Буданов: Переважна більшість зі звільнених військовополонених перебували в неволі з 2022 року

Буданов: Переважна більшість зі звільнених військовополонених перебували в неволі з 2022 року

15:04 05.02.2026
Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

20:49 04.02.2026
На київській станції "Дарниця" запрацювали "вагони незламності" – Мінрозвитку

На київській станції "Дарниця" запрацювали "вагони незламності" – Мінрозвитку

16:20 31.01.2026
Групу дітей та підлітків вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

Групу дітей та підлітків вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

15:42 22.01.2026
На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей – Прокудін

На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей – Прокудін

07:19 21.01.2026
Літак Трампа, який вилетів у Швейцарію, повернувся до США через несправність

Літак Трампа, який вилетів у Швейцарію, повернувся до США через несправність

16:36 16.01.2026
В Івано-Франківську розпочав роботу 10-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

В Івано-Франківську розпочав роботу 10-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

19:08 15.01.2026
Три дитини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

Три дитини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

14:55 13.01.2026
У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

У Києві розпочав роботу 9-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

06:05 09.01.2026
"Укрзалізниця": Через пошкодження контактної мережі на Київщині рух деяких поїздів здійснюється із затримками

"Укрзалізниця": Через пошкодження контактної мережі на Київщині рух деяких поїздів здійснюється із затримками

ВАЖЛИВЕ

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

ОСТАННЄ

Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 720 осіб та 163 од. спецтехніки - Генштаб

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

Трамп заявив, що зміг зупинити ядерну війну між Росією та Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА