Ворог пошкодив приватні будинки та залишив без світла 12 тисяч абонентів у Запорізькій області

У Запорізькій області внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та знеструмлено близько 12 тисяч абонентів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Пошкоджені приватні будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів - ворог атакує Запорізьку область. Як тільки дозволить безпекова ситуація, бригади розпочнуть відновлення живлення", - йдеться в повідомленні Федорова у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/33623