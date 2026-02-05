Інтерфакс-Україна
23:47 05.02.2026

Ворог пошкодив приватні будинки та залишив без світла 12 тисяч абонентів у Запорізькій області

У Запорізькій області внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки та знеструмлено близько 12 тисяч абонентів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Пошкоджені приватні будинки, знеструмлено 12 тисяч абонентів - ворог атакує Запорізьку область. Як тільки дозволить безпекова ситуація, бригади розпочнуть відновлення живлення", - йдеться в повідомленні Федорова у Телеграм-каналі.

