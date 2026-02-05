Інтерфакс-Україна
Події
23:30 05.02.2026

Втрати ворога в січні перевищили 31,7 тис. осіб - Сирський про результати бойової роботи та підготовки ЗСУ

2 хв читати

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що в січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис. осіб, що перевищує обсяги його поповнення особовим складом.

"Це результат бойової роботи, який суттєво зменшив наступальні спроможності ворога. І це результат, що гартується в наших навчальних центрах", — зазначив Сирський у дописі на своїй сторінці у Facebook у четвер.

За його словами, наразі в ЗСУ триває робота над удосконаленням якості підготовки. Головнокомандувач заслухав доповіді начальників навчальних центрів щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах, організації повітряного прикриття місць підготовки, а також будівництва й обладнання укриттів.

"Крім того, маємо піднімати планку та досягати кращих показників щодо рівня інструкторів та ставлення їх до своєї роботи, а також оснащення навчальних центрів і полігонів, безпеки, соціально-побутових умов", - зазначив Сирський.

Відтак, за його словами, поставлено завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як у навчальних центрах, так і в бойових бригадах.

У рамках контролю продовжуватиметься аудит якості базової загальновійськової підготовки, який від минулої осені регулярно проводиться в навчальних частинах та бойових бригадах.

Зокрема, запроваджено комплексний іспит для військовослужбовців, які нещодавно прибули із навчальних центрів, що дає змогу виявити прогалини в навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань. Також впроваджується система автоматизації збору та аналізу відгуків, яка дозволяє реагувати на зміни соціально-побутових умов у навчальній частині.

"Тестуємо надання відгуків в електронному форматі через ІКС "Дельта". Першими за це взялися Десантно-штурмові війська, які залишаються флагманом з питань підготовки в українському війську", — додав головнокомандувач.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1C89DHhE2P/?mibextid=wwXIfr

Теги: #війна #ситуація #втрати #противник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:49 06.02.2026
Окупанти за добу втратили 720 осіб та 163 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 720 осіб та 163 од. спецтехніки - Генштаб

01:32 06.02.2026
Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

22:23 05.02.2026
У Києві найбільш складною зоною залишається територія, яку живила ТЕЦ-4, без опалення в столиці 1 126 багатоповерхівок

У Києві найбільш складною зоною залишається територія, яку живила ТЕЦ-4, без опалення в столиці 1 126 багатоповерхівок

19:06 05.02.2026
Ворог просунувся на краматорському та лиманському напрямках – DeepState

Ворог просунувся на краматорському та лиманському напрямках – DeepState

13:16 05.02.2026
Ситуація в Харкові та Києві лишається складною – Зеленський за підсумками селекторної наради з енергетики

Ситуація в Харкові та Києві лишається складною – Зеленський за підсумками селекторної наради з енергетики

23:21 04.02.2026
Зеленський назвав кількість загиблих на фронті – 55 тисяч, без врахування зниклих безвісти

Зеленський назвав кількість загиблих на фронті – 55 тисяч, без врахування зниклих безвісти

22:30 04.02.2026
Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 110 ворожих атак - Генштаб

12:47 04.02.2026
ГУР МО: Росія використовує військових армії КНДР у війні проти України як артилеристів та операторів дронів

ГУР МО: Росія використовує військових армії КНДР у війні проти України як артилеристів та операторів дронів

01:40 04.02.2026
На фронті відбулось 137 боєзіткнень від початку доби - Генштаб

На фронті відбулось 137 боєзіткнень від початку доби - Генштаб

21:46 03.02.2026
У Києві без опалення залишається понад 1100 багатоквартирних будинків, найскладніша ситуація на лівому березі - Кулеба

У Києві без опалення залишається понад 1100 багатоквартирних будинків, найскладніша ситуація на лівому березі - Кулеба

ВАЖЛИВЕ

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

ОСТАННЄ

Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

Трамп заявив, що зміг зупинити ядерну війну між Росією та Україною

В Запоріжжі внаслідок атаки ворожих безпілотників поранено підлітка - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА