Втрати ворога в січні перевищили 31,7 тис. осіб - Сирський про результати бойової роботи та підготовки ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що в січні загальні втрати противника вбитими та важкопораненими склали понад 31,7 тис. осіб, що перевищує обсяги його поповнення особовим складом.

"Це результат бойової роботи, який суттєво зменшив наступальні спроможності ворога. І це результат, що гартується в наших навчальних центрах", — зазначив Сирський у дописі на своїй сторінці у Facebook у четвер.

За його словами, наразі в ЗСУ триває робота над удосконаленням якості підготовки. Головнокомандувач заслухав доповіді начальників навчальних центрів щодо реалізації програми адаптації новобранців на полігонах, організації повітряного прикриття місць підготовки, а також будівництва й обладнання укриттів.

"Крім того, маємо піднімати планку та досягати кращих показників щодо рівня інструкторів та ставлення їх до своєї роботи, а також оснащення навчальних центрів і полігонів, безпеки, соціально-побутових умов", - зазначив Сирський.

Відтак, за його словами, поставлено завдання посилити контроль за станом навчальних центрів та якістю підготовки як у навчальних центрах, так і в бойових бригадах.

У рамках контролю продовжуватиметься аудит якості базової загальновійськової підготовки, який від минулої осені регулярно проводиться в навчальних частинах та бойових бригадах.

Зокрема, запроваджено комплексний іспит для військовослужбовців, які нещодавно прибули із навчальних центрів, що дає змогу виявити прогалини в навичках мобілізованого та донавчити його перед виконанням бойових завдань. Також впроваджується система автоматизації збору та аналізу відгуків, яка дозволяє реагувати на зміни соціально-побутових умов у навчальній частині.

"Тестуємо надання відгуків в електронному форматі через ІКС "Дельта". Першими за це взялися Десантно-штурмові війська, які залишаються флагманом з питань підготовки в українському війську", — додав головнокомандувач.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1C89DHhE2P/?mibextid=wwXIfr