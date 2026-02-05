Латвія та країни-члени РБ ООН закликають провести засідання до 4-ї річниці російської агресії

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що Латвія разом із країнами-членами Ради Безпеки ООН – Великобританією, Францією, Данією та Грецією, а також Україною, закликають провести засідання у зв’язку з четвертою річницею російської агресії 24 лютого 2026 року.

"Росії не вдасться приховати свої злочини проти людяності, військові злочини, тероризм і відверту брехню", - зазначено в дописі Браже, оприлюдненому у соціальній мережі Х в четвер.

Джерело: https://x.com/braze_baiba/status/2019470515941835210?s=46