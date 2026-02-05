Інтерфакс-Україна
Події
22:51 05.02.2026

Латвія та країни-члени РБ ООН закликають провести засідання до 4-ї річниці російської агресії

1 хв читати

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що Латвія разом із країнами-членами Ради Безпеки ООН – Великобританією, Францією, Данією та Грецією, а також Україною, закликають провести засідання у зв’язку з четвертою річницею російської агресії 24 лютого 2026 року.

"Росії не вдасться приховати свої злочини проти людяності, військові злочини, тероризм і відверту брехню", - зазначено в дописі Браже, оприлюдненому у соціальній мережі Х в четвер.

Джерело: https://x.com/braze_baiba/status/2019470515941835210?s=46

Теги: #засідання #оон #латвія #річниця

Умєров про підсумки переговорів в ОАЕ: Обговорили методи впровадження перемир'я моніторинг припинення військових дій

Зеленський: якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими - це нічого не дасть

Зеленський повідомив про обмін 157 військовополонених

Перемовини в Абу-Дабі завершились - речниця секретаря РНБО

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Бессент: Подальші нові санкції проти Росії залежать від мирних переговорів

Росіяни обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона, поранена жінка

ЄС може запровадити заборону морських послуг для перевезення російської нафти

6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

Окупанти за добу втратили 720 осіб та 163 од. спецтехніки - Генштаб

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

ОВА: Ще 20 дітей із Сумщини вирушили на відпочинок до Вʼєтнаму

Двоє людей загинули внаслідок атаки російського дрона на Вільнянськ Запорізького району – ОВА

МЗС ОАЕ: Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США сприймається як "позитивний сигнал"

Трамп заявив, що зміг зупинити ядерну війну між Росією та Україною

