22:38 05.02.2026

Норвегія надала Україні новий внесок 86,4 млн євро на підтримку енергетики - Шмигаль

1 хв читати

Норвегія підписала новий внесок у розмірі 86,4 млн євро до Фонду підтримки енергетики України, довівши загальний обсяг своєї допомоги до 163,6 млн євро, повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, ці кошти допоможуть відновити критично важливі енергетичні об’єкти, пошкоджені внаслідок російських атак, і підтримати Україну під час суворої зими.

"Фонд, який адмініструє Секретаріат Енергетичного Співтовариства, залишається надійним механізмом швидкої та прозорої допомоги — мобілізовано понад 1,7 млрд євро від 36 донорів і забезпечено постачання критичного обладнання по всій Україні", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

Джерело: https://x.com/denys_shmyhal/status/2019466872245133793?s=46

Теги: #підтримка #фінансування #енергетика #норвегія

