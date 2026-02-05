У Києві найбільш складною зоною залишається територія, яку живила ТЕЦ-4, без опалення в столиці 1 126 багатоповерхівок

У столиці найбільш проблемною залишається територія, яку живила ТЕЦ-4, відновлення теплопостачання в цій зоні найближчим часом не очікується і загалом у Києві без опалення наразі залишаються 1 126 багатоповерхівок.

"Найскладніша ситуація - у столиці. Понад 200 аварійно-відновлювальних бригад працюють у житлових будинках і закладах соціальної сфери. Після масованої атаки рф завершено обстеження ТЕЦ, яка забезпечувала тепло в частині Дарницького та Дніпровського районів. Руйнування значні, відновлення потребує часу. Наразі без опалення залишаються 1 126 багатоповерхівок", - зазначив віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за підсумками засідання Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації в енергетичній системі столиці та області.

Для підтримки мешканців розгорнули додаткові пункти обігріву, частина з яких підключена до мобільних котелень і працює цілодобово. Загалом у Києві функціонують понад 1 500 Пунктів Незламності. Паралельно енергетичні компанії координують роботу для забезпечення максимально стабільного електропостачання будинків без тепла у Дарницькому та Дніпровському районах.

Роботи зі встановлення та запуску когенераційних газових установок тривають за графіком: "Вже найближчим часом очікується запуск установок потужністю 9 МВт та 18 МВт. Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих обʼєктів", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою Міненерго в Телеграм.

Цього тижня в Україну через Хаб екстреної енергетичної допомоги буде доставлено 596 тонн гуманітарного вантажу – трансформатори, ізолятори, генератори та інше критично важливе обладнання, яке передадуть енергетичним компаніям, органам місцевої влади та на об’єкти критичної інфраструктури по всій країні.

Паралельно тривають ремонтні роботи з відновлення теплопостачання у Харкові. Водопостачання та водовідведення в більшості громад працюють у штатному режимі, за потреби залучаються резервні джерела живлення.

