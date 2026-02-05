Інтерфакс-Україна
Національна бібліотека України для дітей зазнала пошкоджень унаслідок ворожої атаки БпЛА - Мінкультури

Унаслідок падіння уламків російського безпілотника поблизу будівлі Національної бібліотеки України для дітей зафіксовано пошкодження приміщень установи, повідомляється на сторінці Міністерства культури України у Facebook.

Зазначається, що 5 лютого російські війська здійснили чергову атаку із застосуванням БпЛА. Ударною хвилею пошкоджено 10 віконних блоків і балконні двері, зокрема у приміщеннях відділів обслуговування наймолодших читачів. Також зафіксовано локальні пошкодження фундаменту, тріщини у стінах і дефекти внутрішнього оздоблення. Тріщини виявлено й в укритті бібліотеки, оновленому торік за сприяння Посольства Азербайджану в Україні.

Заступниця міністра культури України Богдана Лаюк відзначила важливість роботи бібліотеки та її команди навіть під час війни, підкресливши, що установу відвідують діти та родини, а вона залишається активним культурно-освітнім простором.

"Національна бібліотека України для дітей - неймовірно активний і живий простір, щодня сюди приходять діти й родини. Лише кілька днів тому тут вручали премію Всеволода Нестайка за найкращу дитячу книжку. Щиро дякую директорці та всій команді бібліотеки, які навіть під час війни продовжують її розвивати й зберігати як місце зустрічі, читання та довіри", - наголосила Лаюк.

У повідомленні також зазначається, що від початку повномасштабної агресії Росія зруйнувала або пошкодила понад 850 бібліотек в Україні, а ураження дитячих культурно-освітніх установ є свідченням цілеспрямованого знищення гуманітарного культурного простору України.

Наразі триває фіксація наслідків пошкоджень. Попри обстріл, бібліотека продовжує працювати для дітей та їхніх родин.

 

