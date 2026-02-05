Інтерфакс-Україна
20:46 05.02.2026

Корнієнко про перемовини: Ми не можемо піти на поступки територіями, ЗАЕС важлива для відновлення

Україна не піде на територіальні поступки в ході перемовин щодо припинення російсько-української війни, наголосив керівник партії "Слуга народу", перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Ми маємо свою позицію, свої національні інтереси. Ми не можемо піти на поступки наших територій і не робитимемо цього", - сказав Корнієнко в інтерв'ю азербайджанському агентству "Report", відповідаючи на питання про нібито глухий кут в переговорному процесі та його наріжні питання.

Стосовно контролю над Запорізькою атомною електростанцією в місті Енергодар, він відзначив її важливість для повоєнного відновлення України. "Запорізька атомна станція – важливий стратегічний об'єкт. У той же час у нас зараз знищено багато в енергетичній сфері, багато потужностей, що генерують. Вона важлива відновлення нашої економіки", - сказав лідер політсили.

Корнієнко констатував, що РФ "не демонструє жодної доброї волі до зупинки лінії зіткнення, як пропонував у березні" президент США Дональд Трамп і вже наближаються роковини його пропозиції.

Він наголосив, що у переговорах є єдина позиція, яку реалізує українська переговорна група. "Переговори – це, звісно, складне питання. З погляду завершення війни за умов Російської Федерації - непростий. Ми готові отримати гарантії безпеки, підтримувати їх, визнавати наші зобов'язання. До речі, за договором зі Сполученими Штатами ми це також визнали. Сполучені Штати знають, що ми є дуже надійними партнерами", - зазначив перший віцеспікер.

За словами політика, "без гарантів безпеки ми вважатимемося такими, хто здався Росії". "Тому що без гарантів безпеки Україна стане державою, що не відбулася, і це буде ще більшою перемогою Росії. Тому тут дуже важливо, щоб разом із усією коаліцією союзників, і Сполучені Штати теж, чинили правильний тиск на Росію. Ми продовжимо військовий опір. Європа має чинити економічний тиск, підтримати нас та привести Росію до умов, за яких вона погодиться на справедливі умови цього миру", - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося раніше, дводенні тристоронні українсько-американсько-російські перемовини щодо припинення війни в Україні, які проходили 4-5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ), завершились. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час перемовин "говорили про все", і українська делегація доповість йому детально після прибуття в Україну. Президент також повідомив, що найближчим часом відбудеться нова зустріч у рамках переговорного процесу.

 

Теги: #перемовини #заес #слуга_народу

