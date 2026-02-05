Трамп підтримав Орбана на прийдешніх виборах в Угорщині

Фото: https://apnews.com

Президент США Дональд Трамп підтримав переобрання Віктора Орбана на посаду прем'єр-міністра Угорщини.

"Високоповажний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є справді сильним і впливовим лідером, який має доведений досвід досягнення феноменальних результатів. Він невтомно бореться за свою велику країну і народ, які він любить, так само як я за Сполучені Штати Америки. Віктор наполегливо працює над захистом Угорщини, розвитком економіки, створенням робочих місць, сприянням торгівлі, припиненням нелегальної імміграції та забезпеченням законності і порядку! Відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами досягли нових висот співпраці та вражаючих досягнень за моєї адміністрації, значною мірою завдяки прем'єр-міністру Орбану. Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли й надалі просуватися цим чудовим шляхом до успіху та співпраці. Я з гордістю підтримав Віктора на переобрання в 2022 році і маю честь зробити це знову. Віктор Орбан — справжній друг, борець і переможець, і я повністю та беззастережно підтримую його переобрання на посаду прем'єр-міністра Угорщини — він ніколи не підведе великий народ Угорщини!" – написав він в соціальній мережі Truth Social.