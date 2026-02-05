Інтерфакс-Україна
Події
20:35 05.02.2026

Президент США Трамп підтримав чинну прем'єрку Такаїті перед виборами в Японії

1 хв читати
Президент США Трамп підтримав чинну прем'єрку Такаїті перед виборами в Японії

Президент США Дональд Трамп перед запланованими на неділю парламентськими виборами в Японії висловив підтримку коаліції чинну прем'єр-міністерку Санае Такаїті.

"Прем'єр-міністерка Такаїті - це людина, яка заслуговує величезного визнання за роботу, яку проводять вона і її коаліція, а тому, як президент США, для мене є честю повністю підтримати її і те, за що виступає її глибокошанована коаліція", - написав президент у четвер у соціальній мережі Truth Social.

За його словами, Такаїті довела, що є сильною і мудрою лідеркою, яка любить свою країну.

Трамп також наголосив, що з нетерпінням чекає на її візит до Білого дому, який запланований на 19 березня.

Парламентські вибори в Японії заплановані на 8 лютого.

 

 

Теги: #трамп #вибори #японія #сша

