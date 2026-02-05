Інтерфакс-Україна
20:29 05.02.2026

Проведення виборів в Україні коштуватиме 6 млрд грн – Корнієнко

2 хв читати
Керівник партії "Слуга народу", перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко оцінює вартість проведення виборів в Україні у шість мільярдів гривень.

"Тут немає складних розрахунків, оскільки 90% цих витрат становить заробітна плата членів комісії. З моменту останніх виборів, парламентських виборів 2019 року, прожитковий мінімум, середня заробітна плата зросли на кілька тисяч гривень, а деякі показники збільшилися в два рази. Тому, відповідно, якщо раніше вибори обходилися в 2,5-3 мільярди гривень, то якщо просто помножити на два, зараз ця цифра складе 6 млрд", - сказав Корнієнко в інтерв'ю азербайджанському агентству "Report".

Також він констатував наявність низки питань, пов'язаних з компенсаціями членам комісій за кордоном. "Як це реалізувати? Якщо, наприклад, ми підемо шляхом нашого регулювання, частина цих людей буде перебувати там, частина може бути у відрядженні. Це все ще додаткові витрати. Тобто залишаються такі відкриті питання", - сказав перший віцеспікер.

За словами Корнієнка, країни-партнери "розуміють, що ці вибори фінансуватимуть вони"." Ми ведемо з ними переговори", - повідомив він.

У той же час керівник партії сказав, що не хотів би обговорювати питання учасників виборів, оскільки "зараз в країні є більш масштабні проблеми, наприклад, енергетична криза".

"На жаль, країна-агресор позбавила нас і демократії, і можливості провести вибори вчасно… Давайте подивимося, як будуть розвиватися події, в тому числі політичні. Зараз потрібно зробити все, щоб у нас була можливість хоча б провести ці вибори", - резюмував Корнієнко.

 

Теги: #вибори #бюджет #слуга_народу

