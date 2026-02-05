Інтерфакс-Україна
Події
20:26 05.02.2026

Відновлення енергетики не має відбуватися за рахунок підвищення тарифів для людей і підприємств – Терехов

2 хв читати
Відновлення енергетики не має відбуватися за рахунок підвищення тарифів для людей і підприємств – Терехов

Модернізація та захист енергетичної інфраструктури України не мають фінансуватися коштом населення, заявив міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ) Ігор Терехов.

"Відновлення енергетики не має відбуватися за рахунок підвищення тарифів для людей і підприємств. Ми цього навантаження не витримаємо", - цитує пресслужба виступ Терехова на форумі "Стійкість, відновлення, розвиток: Візія прифронтових громад 2026", який відбувся у Харкові в четвер.

Терехов зазначив, що децентралізація системи опалення, встановлення когенераційного обладнання та його захист, відновлення мереж потребують значних коштів, яких у бюджетах прифронтових громад бракує, тому необхідні державні програми підтримки прифронтових громад з чіткими механізмами співфінансування та захисту енергетичної інфраструктури.

"На місцях робиться максимум: децентралізуємо системи опалення, встановлюємо когенераційні установки, відновлюємо мережі, ремонтуємо та відбудовуємо житло, підтримуємо ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, дбаємо про безпечне навчання дітей. Але правда проста: все це вимагає колосальних ресурсів. І жоден муніципалітет не тільки в Україні, а й у світі не здатен витримати такий тиск самотужки. Тому нам потрібні рішення на державному рівні. Не загальні, а сфокусовані саме на територіях, що межують з лінією фронту. Влада має взяти на себе фінансування й захист об’єктів реконструкції, підтримку децентралізації генерації струму, гарантування справедливих умов для мешканців, які живуть під постійною загрозою", - написав Терехов у телеграм-каналі.

На його думку, також потрібна державна програма будівництва та реновації житла, яка б зробила іпотеку більш доступною та запровадила дієві механізми соціальної оренди у прифронтових містах та громадах.

Крім того, Терехов наголосив на неприпустимості тиску на бізнес.

"Ми наголошуємо: жодного тиску на бізнес у зонах бойових дій! Ані нових податків, ані зборів. Підприємці, які залишилися працювати тут, під сиренами й обстрілами, - це не "резерв бюджету". Це фундамент стійкості регіонів. Якщо їх зламати, вони просто закриються", - підкреслив Терехов.

У форумі АПМГ "Стійкість, відновлення, розвиток: візія прифронтових громад - 2026" взяли участь керівники близько 300 прифронтових громад, представники уряду, обласних влад та міжнародних організацій.

Учасники форуму визначили ключові пріоритети роботи Асоціації на цей рік, серед яких безпека людей та захист критичної інфраструктури, енергетична стійкість, доступ до медицини, підтримка внутрішньо переміщених осіб, збереження людського потенціалу, підтримка малого та середнього підприємництва. Окремий пріоритет - відновлення, яке, на думку учасників форуму, має відбуватися вже зараз, навіть в умовах війни.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/3482

https://t.me/citykharkivua/84667

https://t.me/citykharkivua/84668

Теги: #харків #відновлення #енергетика

