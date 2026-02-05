Зеленський погодив нові бойові операції СБУ

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь тимчасово виконуючого обов'язки голови Служби безпеки Євгенія Хмари та погодив нові бойові операції СБУ.

"Був сьогодні на доповіді генерал-майор Хмара – про операції Служби безпеки України. Хороші є результати, я погодив нову роботу Служби – нові бойові операції. Ми будемо й надалі послаблювати ворога", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Президент також подякував воїнами Сил оборони "за вміння дістати навіть такі обʼєкти, як полігон для запуску "орєшніків"".

"Наші "фламінго" відпрацювали", - зазначив він.