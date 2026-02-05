Зеленський анонсував наступні мирні переговори найближчим часом, вірогідно в Америці

Фото: https://www.president.gov.ua/

Наступна зустріч делегацій в рамках мирних переговорів вірогідно відбудеться в США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Була сьогодні доповідь нашої переговорної команди після двох днів зустрічей та перемовин в Еміратах – з американською стороною та з російською стороною. Очікую команду в Києві для повноцінної доповіді, багато аспектів неможливо обговорити телефоном. Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно, в Америці", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Він зазначив, що Україна готова до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир і "зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі".